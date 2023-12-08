Зокрема, ЗСУ знищено чотири ворожі танки, 11 ББМ, одну артсистему, чотири автомобілі.

На Таврійському напрямку Сили оборони ліквідували 466 російських окупантів та 20 одиниць військової техніки противника.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. "Російські терористи не зменшують активності своєї піхоти. Авдіївка та Марїнка - найбільша кількість боєзіткнень. Противник діє за підтримки бронетехніки. Задіює авіацію. Скидає КАБи - за минулу добу понад 40 одиниць. Всі - на Донеччину", - заявив він.

За словами командувача, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 24 авіаудари, провів 56 бойових зіткнень та здійснив 648 артобстрілів.

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Тарнавський наголосив, що наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на авдіївському напрямку, загальні втрати ворога склали 466 осіб.

"Знищено 20 одиниць військової техніки. Зокрема, чотири танки, 11 ББМ, одну артсистему, чотири автомобілі. Також було знищено один склад боєприпасів. Ще 17 одиниць техніки ворога пошкоджено", - поінформував він.

Війна в Україні: новини

Минулої доби сталося 89 бойових зіткнень, з них 30 - на Авдіївському напрямку, ще 24 - на Бахмутському.

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили сім атак у районі Сіньківки Харківської області. А на Лиманському напрямку Сили оборони відбили всі атаки в районі населеного пункту Терни Донецької області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Водночас, підрозділами ракетних військ нанесено ураження по одній станції радіоелектронної боротьби противника.

Минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 990 російських загарбників. Так, загальні бойові втрати Росії в Україні з початку широкомасштабного вторгнення орієнтовно становлять 337 тисяч 220 чоловік особового складу.

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