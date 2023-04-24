Крім того, на Авдіївському напрямку ворог почав нарощувати артилерійські обстріли.

Окупанти підтягнули на Авдіївський напрямок танкову бригаду, яку готуються використати для штурму позицій Збройних сил України. Про це повідомив начальник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, на Авдіївському напрямку ворог почав нарощувати артилерійські обстріли. Так за минулу добу обстрілів було 494. Фактично ворог повернувся до тієї чисельності обстрілів, яка була в лютому.

"З’явилася інформація про переміщення танкової бригади в район Авдіївки. Слід очікувати, що ворог найближчим часом цю техніку використає, оскільки останні дві доби ворог штурмував позиції без застосування техніки", - сказав речник.

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Також Дмитрашківський зазначив, що Вугледар окупанти так само продовжують обстрілювати реактивною артилерією.

"Вчорашній обстріл може свідчити про те, що, можливо, і на цьому напрямку ворог буде спробувати знову проводити штурмові дії. Натомість за добу ворог втратив 200 осіб вбитими і пораненими і 20 одиниць техніки", - повідомив він.

Ситуація на фронті - останні дані

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня Дмитрашківський не виключав, що ворог може найближчим часом почати штурмові дії на Вугледарському напрямку.

За даними Гештабу, за минулу добу ЗСУ знищили 660 окупантів. Наразі загальні бойові встрати Росії становлять понад 187 тисяч загабників.

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