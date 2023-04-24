Президент дав нове інтерв'ю.

Україна не може відмовитися від оборони Бахмута, бо його захоплення допоможе російським окупантам розширити фронт.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Al Arabiya. Незважаючи на те, що деякі аналітики кажуть, що місто не має великого стратегічного значення, Зеленський наполягає на тому, що Україна не відмовиться від Бахмута, пише видання.

За його словами, якщо російські війська захоплять місто, це може стати плацдармом для їх наступу на Краматорськ і Слов'янськ Донецької області.

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"Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це [допоможе] розширити фронт і дасть російським військам і ПВК "Вагнер" шанс захопити більше наших земель", - сказав він.

Ситуація в Бахмуті: останні новини

Як відомо, російські окупаційні війська вже довгий час намагаються встановити контроль над українським Бахмутом, застосовуючи "м'ясні штурми" і несучи великі втрати.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, зараз йдуть запеклі бої за місто.

В Американському інституті вивчення війни повідомляли, що штурми російських військ закінчуються невдачею, у них не виходить захопити місто.

За їхніми даними, найманці російської приватної військової компанії "Вагнера" могли захопити залізничну станцію "Бахмут-2" у центрі міста.

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