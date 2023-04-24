Окрім загарбників, захисники України щодня нищать і десятки одиниць різної ворожої техніки.

За минулу добу, 24 квітня, українські військові лідквідували на території нашої держави ще 660 російських загарбників.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, таким чином, загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення сягнули позначки в 187080 ліквідованих осіб.

Захисники України щодня нищать і десятки одиниць різної ворожої техніки. Зокрема, протягом неділі російська загарбницька армія недорахувалася 8 танків (загалом - 3683); 8 бойових броньованих машин (усього - 7139); 12 артилерійських систем (сумарно - 2849); а також 23 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (загалом їх знищено 5753 од.).

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Окрім цього, наші військові за добу "приземлили" 11 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Також відомо, що з 24 лютого 2022 року до 24 квітня 2023 року на українській землі було знищено 289 російських засобів протиповітряної оборони; 539 реактивних систем залпового вогню; 18 кораблів і катерів; 339 одиниць спецтехніки. Більше нікуди не полетять 308 літаків росіян і 294 гелікоптери. А 911 російських крилатих ракет не уразять цілі на території нашої держави.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, українська військова авіація 23 квітня завдала 14 ударів по місцях зосередження російських загарбників. А підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, знищили 3 станції радіоелектронної боротьби окупантів.

Тим часом, ЗСУ відбили близько 60 атак противника на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там наразі тривають найзапекліші бої.

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