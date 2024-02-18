За його словами, частина взятих у полон росіян, перейшли на бік РДК, і вже добре себе проявили в боях.

Боєць "російського добровольчого корпусу" (РДК) на позивний "Ден" розповів про бої в Авдіївці, де перебував з підрозділом останні кілька місяців.

Так, в інтерв'ю ТСН, він повідомив, що був в в Авдіївці з листопада і по недавній час. "Я з мінометним розрахунком перебували на околицях Авдіївки. Ми прикривали Степове, щоб не було оточення. Дуже багато штурмів там було, по кілька разів за день. Тобто такі "м'ясні" штурми, дійсно, це має місце бути. І це побачив на власні очі - могли бачити на трансляціях з дронів як що відбувається. Дійсно, вони повзуть малими групами, незрозуміло на що сподіваючись, і на тих же місцях, куди вже наведена артилерія. Це, швидше за все, "зеків" так пускають", - зазначив "Ден".

За його словами, частина взятих у полон росіян, перейшли на бік РДК, і вже добре себе проявили в боях.

Відео дня

"Один з них наприклад з Штурм-Z, а інший з "Вагнера". І вони всі розповідають, що дійсно має місце таке, що якщо вони повертаються назад, тобто відступають, то їх просто розстрілюють. Тобто, у них одна дорога — тільки вперед, зайняти позиції і чекати, поки їх змінить хтось", - розповів боєць.

За словами "Дена", багато росіян, які потрапили в полон, перейшли на іншу сторону і тепер служать в РДК, зокрема з Шторм-Z. ці люди пройшли спеціальну перевірку. За словами "Дена", вони прийняли свої рішення, бачачи, яке до них ставлення з боку командування РФ.

"Там взагалі ситуація така, що люди сидять на зонах і перебувають в інформаційному вакуумі. Тому що мало де є можливість заходити в Інтернет, а якщо і є, то навряд чи вони заходять на українські телеграм-канали і т.п. Але там скрізь стоять телевізори. Тобто єдине, чим там можна розважити себе у вільний час, це дивитися телевізор, і зрозуміло, що їм ллється. Якісь газети їм дають напевно. Вони бачать це зовсім по-іншому. Тобто не так, як є насправді", - також зазначив боєць РДК.

"Ден" народився в Росії і прожив там багато років. У 2020 році приїхав до Білорусі на масові протести проти Лукашенка. Після того - в Україну. Брав участь у багатьох акціях проти колаборантів, а з початком повномасштабного вторгнення став на захист України.

Ситуація навколо Авдіївки

Россіяни в шоці від масштабів втрати свого війська під час штурмів Авдіївки Донецької області. Авдіївка стала найбільшим кладовищем для росіян, заявив майор ЗСУ, заступник командира третьої штурмової бригади Максим Жорін. Військовий зазначив, що руїни міста Росія обміняла на десятки тисяч трупів окупантів.

Втім, військовий закликав не особливо радіти цим вражаючим цифрам, адже Росія не припиняла ні мобілізацію, ні нарощування військового виробництва.

"Вони готові кинути на взяття наступного, навіть маленького міста, і більше",-зазначив Жорін, опублікувавши скріншот одного з Z-пабліків про втрати РФ в Авдіївці.

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