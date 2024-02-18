Росія втратила винищувач і не тільки.

Авіація Збройних сил України "на хвилі" новин про Авдіївку та відходом українських підрозділів із позицій скерувала удари по винищувачу Росії.

Загалом за бойову добу українські пілоти завдали ударів по 4 районах зосередження особового складу противника. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ ввечері 18 лютого.

Водночас на східному напрямку Росія втратила свій Су-34.

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"На східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34", - підтвердив Генштаб.

Ракетні війська України теж постаралися: завдано ударів по 3 пунктах управління та 1 складу боєприпасів противника.

Україна завершила вихід підрозділів з Авдіївки

Ввечері 18 лютого спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій зробив важливу заяву щодо виходу підрозділів армії України з Авдіївки: цей процес завершено, усі військові вийшли з міста.

За словами Лиховія, це сталося 17 лютого. Водночас спікер уточнив, що деякі бійці ЗСУ потрапили у полон до Росії, проте йдеться не про великі масштаби.

Водночас сьогодні 47-ма окрема механізована бригада ЗСУ заявила, що знищила в Авдіївці понад 7 тисяч окупантів та пообіцяла Росії помсту за вбивство побратимів.

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