Авіація ЗСУ на "хвилі Авдіївки" знищила Су-34 РФ / фото ілюстративне /фото vitalykuzmin.net

Авіація Збройних сил України "на хвилі" новин про Авдіївку та відходом українських підрозділів із позицій скерувала удари по винищувачу Росії.

Загалом за бойову добу українські пілоти завдали ударів по 4 районах зосередження особового складу противника. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ ввечері 18 лютого. 

Водночас на східному напрямку Росія втратила свій Су-34.

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"На східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34", - підтвердив Генштаб. 

Ракетні війська України теж постаралися: завдано ударів по 3 пунктах управління та 1 складу боєприпасів противника.

Україна завершила вихід підрозділів з Авдіївки

Ввечері 18 лютого спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій зробив важливу заяву щодо виходу підрозділів армії України з Авдіївки: цей процес завершено, усі військові вийшли з міста.

За словами Лиховія, це сталося 17 лютого. Водночас спікер уточнив, що деякі бійці ЗСУ потрапили у полон до Росії, проте йдеться не про великі масштаби.

Водночас сьогодні 47-ма окрема механізована бригада ЗСУ заявила, що знищила в Авдіївці понад 7 тисяч окупантів та пообіцяла Росії помсту за вбивство побратимів.

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