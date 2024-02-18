Військовий зазначив, що про дикі втрати загарбників вже не мовчать навіть пропагандисти.

Росіяни в шоці від масштабів втрати свого війська під час штурмів Авдіївки Донецької області. Це місто стало найбільшим кладовищем для окупантів.

Про це заявив майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін. Військовий зазначив, що руїни міста Росія обміняла на десятки тисяч трупів окупантів.

"Авдіївка на сьогоднішній день стала найбільшим кладовищем для росіян. Руїни міста п*дори обміняли в буквальному сенсі на тисячі власних трупів. Шок від усвідомлення обсягів втрат вже вилазить навіть на їхніх пабліках, де вони, наприклад, пишуть про майже півтори тисячі жмурів за одну лише добу. І я впевнений, що загальні втрати за весь час оборони Авдіївки - більше за 47 тисяч", - зазначив Жорін.

Втім, військовий закликав не особливо радіти цим вражаючим цифрам, адже Росія не припиняла ані мобілізацію, ані нарощування свого військового виробництва.

"Вони готові кинути на взяття наступного, навіть маленького міста, і більше", - зазначив Жорін, опублікувавши скриншот одного із Z-пабліків про втрати РФ в Авдіївці.

Втрати РФ в Авдіївці

Об'єднаний прес-центр Сил оборони таврійського напрямку офіційно оприлюднив втрати окупантів під час Авдіївської оборонної операції.

За 4 місяці активної фази боїв за Авдіївку (з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024) року загальні втрати російських військ склали:

особового складу – 47 186 осіб;

танки – 364;

артилерійські системи – 248;

бойові бронемашини – 748;

літаки – 5.

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