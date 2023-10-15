Росіяни продовжують штурмувати попри серйозні втрати в живій силі і техніці.

Офіцер 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, що знаходиться на Авдіївському напрямку, де окупанти активізувалися цього місяця, розповів про поточну ситуацію на цій ділянці фронту.

Офіцер зазначає, що росіяни через великі втрати в живій силі і техніці останніми днями змінили тактику. Вони продовжують штурмувати, але почали робити це невеликими групами. А свою техніку ворог тепер залишає за кілька кілометрів від місць бойових зіткнень.

"Вони змінили тактику дій своїх. Техніку залишають за 10-12 км від точки, де відбуваються бої безпосередньо. Те, що ми знищили велику кількість бронетехніки, позначилося. Вчора-позавчора вони підвозили особовий склад на поле бою на "Уралах". Це абсолютно не захищена техніка, яка прострілюється стрілецькою зброєю. На якихось ділянках навіть на старих УАЗ, санітарних машинах. Ми їх також знищуємо", - розповів Цехоцький.

Офіцер зазначив, що на ділянці його бригади видно переміщення противника, перегрупування. Ведуться артилерійські дуелі, хоча противник відчуває снарядний голод.

"Тільки на нашій ділянці було знищено понад 30 одиниць важкої техніки. Це включає в себе танки, бойові машини піхоти, бойові машини десанту. На всьому Авдіївському напрямку – набагато більше знищено техніки. ... Великі втрати в живій силі. І втрати такі, що ми коли спостерігаємо з неба з квадрокоптерів, ми не можемо їх підрахувати. Величезна кількість. Велика кількість їх "двохсотих" перетворилися на "двохсотих", коли вони полежали на полі бою "трьохсотими" і їх ніхто не забрав", – розповів офіцер.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Вже близько тижня російські окупанти продовжують штурм Авдіївки. Експерти припускають, що це є спробою агресора перехопити стратегічну ініціативу у війні на тлі вкрай повільного українського контрнаступу.

Мізерні успіхи загарбників коштують їм великих втрат. Через активні бої за Авдіївку втрати ворога різко зросли, рахунок йде на сотні.

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