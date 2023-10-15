В місті на сьогодні залишаються 1618 мешканців.

В районі Авдіївки інтенсивність російських обстрілів та штурмів дещо знизилась за останню добу, але окупанти продовжують далі "тиснути".

Про це сказав очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

"Сьогодні шоста доба (активних штурмів Авдіївки – УНІАН). З учора градус трохи спадає – не дуже суттєво, але відчутно, що вони чи видихались, чи видихаються. На мій погляд, відсотків на 15 менше в них і штурмових дій, там до 20%, і менше інтенсивність обстрілів. Але все одно цілодобово гатять, цілодобово стрілецькі бої", - зазначив він.

Для обстрілів ворог використовує і ствольне озброєння, і "Гради", і міномети, уточнив глава ОВА.

"Звичайно це КАБи – їх дуже багато. Декілька днів тому вдарили ними по місту, і з крила був один фрагмент, на ньому маркування - "серпень 2023 р". Тобто "з пилу жару", як кажуть", - повідомив Барабаш.

За його словами, дуже багато ракетних ударів здійснює цими днями Росія в напрямку Авдіївки, зокрема 3 дні тому був 31 ракетний удар по території громади, а по позиціям поряд - набагато більше. За минулу добу армія РФ також завдала по громаді 18 авіаракетних ударів.

Впродовж 10-13 жовтня в Авдіївці навіть перестали рахувати кількість масованих обстрілів - їх було дуже багато, але вчора знов почали рахувати. Загалом за минулу добу здійснили 46 масованих обстрілів по громаді, а по позиціям - в рази більше. "Хлопці це все відбивають", - підкреслив керівник МВА.

За інформацією Барабаша, в місті наразі залишається трохи більше ніж 1,6 тисячі цивільних мешканців.

"Є дуже точна цифра. Бо кожна людина, коли отримує гуманітарну допомогу, пише заяву. Таким чином ми можемо рахувати людей не тільки кількісно, а й конкретно знаємо, хто де знаходиться. 1618 осіб сьогодні на ранок", - сказав він.

За його словами, останніми днями люди майже не виходили на вулиці. Барабаш додав, що деякі з них хочуть евакуюватись, тому українцям у цьому допомагає місцева влада. "За цей тиждень вивезли 19 людей, тижнем раніше – 11", - повідомив очільник МВА.

Але більшість з тих, хто залишаються в Авдіївці, вважають, що "це вже остання битва". Зараз наші дадуть росіянам прикурити й вони підуть, тому нема сенсу виїжджати, пояснив логіку українців Барабаш.

Армія РФ розпочала штурм Авдіївки

Як повідомляв УНІАН, протягом останнього тижня російські війська ведуть масований штурм Авдіївки, прагнучи оточити український гарнізон та захопити місто. Армія окупантів не припиняє штурми ні вдень, ні в ночі, але успіхи загарбників є вкрай незначними і коштують агресору великих втрат. Російські "воєнкори" скаржаться на брак медичного персоналу, якого потребують, аби рятувати недобитих окупантів, та ниють про надто міцні укріплення ЗСУ.

Через активні бої за Авдіївку втрати ворога різко зросли. Так, за даними оперативного командування "Таврія", до зони відповідальності якого входить Авдіївка, лише за останню добу агресор втратив тут орієнтовно 644 солдатів та кілька десятків одиниць бойової техніки.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов зауважив, що позиції українських військ в районі Авдіївки готували до оборони з 2014 року. За його словами, зараз навіть самі російські окупанти нарікають на рішення свого командування щодо штурмів міста й цікавляться, коли буде "викорінено "мурадовщину".

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