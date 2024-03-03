А підрозділами ракетних військ завдано ураження по артилерійському засобу противника.

Українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Як повідомив Генштаб, протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Крім того, Повітряні Сили ЗСУ збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

А підрозділами ракетних військ завдано ураження по артилерійському засобу противника.

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Війна в Україні: новини

Російські окупанти за час війни позбулися вже двох літаків А-50. Один з яких нещодавно був збитий над Азовським морем.

Крім того, Росія зазнає втрати і в бойових літаках. За даними українських військових, із 17 лютого і до тепер збито 15 російських літаків. Один з них українські військові "приземлили" 2 березня.

Аналітики Інституту з вивчення війни висловили думку, що російські окупанти для досягнення тактичних переваг на Авдіївському напрямку готові ризикувати подальшими втратами своїх літаків і висококваліфікованих пілотів. "Втрата 15 літаків і кількох висококваліфікованих пілотів протягом двох тижнів не є незначною для російських військових, враховуючи, що РФ має близько 300 різних винищувачів "Сухой"", - йдеться у звіті.

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