За добу на фронті ЗСУ ліквідували ще 1160 російських окупантів. Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Таким чином, загальні втрати Росії у живій силі станом на сьогодні складають близько 416 800 чоловік.
Крім живої сили, наші захисники знищили багато військової техніки противника, зокрема:
- танків - 6640 (+16);
- бойових броньованих машин - 12639 (+28);
- артилерійських систем - 10188 (+35);
- літаків – 347 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7843 (+14);
- спеціальної техніки ‒ 1620 (+3).
Війна в Україні: новини
За добу на фронті відбулося 71 бойове зіткнення. Ворог завдав одного ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.
Упродовж лютого Сили оборони України знищили 28 тис. 450 окупантів, а також 3 854 одиниці озброєння та військової техніки противника.