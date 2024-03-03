Тепер загальні втрати Росії у живій силі станом на сьогодні складають близько 416 800 чоловік.

За добу на фронті ЗСУ ліквідували ще 1160 російських окупантів. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Таким чином, загальні втрати Росії у живій силі станом на сьогодні складають близько 416 800 чоловік.

Крім живої сили, наші захисники знищили багато військової техніки противника, зокрема:

Відео дня

танків - 6640 (+16);

бойових броньованих машин - 12639 (+28);

артилерійських систем - 10188 (+35);

літаків – 347 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7843 (+14);

спеціальної техніки ‒ 1620 (+3).

Війна в Україні: новини

За добу на фронті відбулося 71 бойове зіткнення. Ворог завдав одного ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Упродовж лютого Сили оборони України знищили 28 тис. 450 окупантів, а також 3 854 одиниці озброєння та військової техніки противника.

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