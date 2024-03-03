У звіті Інституту зазначається, що втрати літаків спонукали окупантів тимчасово зменшити авіаційну активність.

Російські окупанти для досягнення тактичних переваг на Авдіївському напрямку готові ризикувати подальшими втратами своїх літаків.

Таку думку у новому звіті висловили аналітики Інституту з вивчення війни (ISW). "Російські війська готові ризикувати подальшими втратами авіації в гонитві за тактичними перевагами на сході України, ймовірно, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк".

У звіті зазначається, що втрати літаків спонукали окупантів тимчасово зменшити авіаційну активність, але збільшення кількості втрат російської авіації в Україні останнім часом поки що не змусило окупантів скоротити активність тактичної авіації.

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За оцінками ISW, окупанти встановили локальну перевагу в повітрі перед захопленням Авдіївки. І в даний час вони намагаються відновити цю перевагу в повітрі, щоб підтримати тактичне просування на Авдіївському напрямку, і вирішили, що продовження наступальних операцій за підтримки авіації переважає ризик втрати більшої кількості літаків.

Аналітики ISW припустили, що втрата 15 літаків і кількох висококваліфікованих пілотів протягом двох тижнів не є незначною для російських військових, враховуючи, що РФ має близько 300 різних винищувачів "Сухой".

Збиття російських літаків

2 березня що ЗСУ збили один Су-34. Командувач ВПС України Микола Олещук пізніше в той же день повідомив, що українські сили збили ще один Су-34.

За даними українських військових, із 17 лютого і до тепер збито 15 російських літаків.

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