Водночас українські артилеристи уразили пункт управління та ворожу техніку.

Авіація Збройних сил України протягом минулої доби, 20 серпня, завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Як повідомляє у ранковому зведенні Генштаб, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Водночас російські окупанти завдали 29 авіаційних ударів та здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, будівля навчального закладу та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - додали у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, окупанти продовжують спроби реалізувати наступальні дії на різних ділянках фронту. Відповідні маневри за окупантами фіксували в районі Синьківки Харківської області.

Загальні бойові втрати Росії у війні за останніми даними орієнтовно становлять близько 257 тис. 470 осіб. Ворог також втратив 4346 танків, 8435 ББМ та 5245 артсистем.

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