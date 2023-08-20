Ворог намагався реалізувати безуспішні наступальні дії в районі Синьківки.

Окупанти продовжують спроби реалізувати наступальні дії на різних ділянках фронту. Сьогодні відповідні маневри за окупантами фіксували в районі Синьківки Харківської області.

Це Куп'янській напрямок, уточнив Генштаб у вечірньому зведенні. Там констатували, що попри спроби, росіяни успіху у "наступі" не мали.

"На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару західніше Миколаївки. Вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області", - йдеться у заведенні.

Також на Куп'янському напрямку армія РФ обстріляла з артилерії населені пункти Тополі, Масютівка, Кислівка, Берестове.

За даними Генштабу, загалом цієї добі ЗСУ провели 22 бойові зіткнення з ворогом.

На Волинському та Поліському напрямках фронт "стабільний" - оперативних змін ситуації немає. Водночас на Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни обстріляли з авіації район південно-західніше Іскрисківщини (Сумська область). Також з мінометів та артилерії окупанти "накрили" обстрілами понад 20 населених пунктів: Карповичі, Богданове Чернігівської області; Товстодубове, Волфине, Новоолександрівка Сумської області та Ветеринарне, Ізбицьке, Гатище, Вовчанськ, Вільча Харківської області.

На Лиманському напрямку від обстрілів росіян постраждали 15 населених пунктів. Серед них: Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області. Авіація ворога била по 4 районах Донеччини: в районі Шийківки, Тернів, Пискунівки й Веселого.

На Бахмутському напрямку росіяни також намагалися наступати в районі Курдюмівки Донецької області, однак нічого не досягли. З авіації били по Веселому, Кліщіївці та Курдюмівці. Артилерія ворога "відпрацювала" по 20 населеним пунктам: серед них Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Ступочки, Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали шість населених пунктів: Керамік, Степове, Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ також стримали наступ армії РФ. Там окупанти реалізували авіаудари в районі Красногорівки Донецької області. Населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Курахове, Катеринівка, Новомихайлівка росіяни обстрілювали з артилерії.

Ще три напрямки - Шахтарський, Запорізький та Херсонський окупанти атакували авіацією в районі Старомайорська, в районі Роботине та в районах Ольгівки та Садового відповідно.

На Шахтарському напрямку росіяни гатили з артилерії по Водяному, Вугледара, Пречистівці, Золотій Ниві, Благодатному, Урожайному; на Запорізькому напрямку - постраждали понад 30 населених пунктів. А саме, Новодарівка, Червона Криниця, Мала Токмачка, Оріхів, Роботине.

На Херсонському "артилерійський рахунок" РФ на десяток населених пунктів менший: ворог бив по Новодмитрівці, Бериславі, Тягинці, Токарівці, Понятівці, Антонівці Херсонської області й загалом обстріляв 20 н. п.

Зі свого боку ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках фронту.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - вказав Генштаб.

ЗСУ влаштували нові неприємності окупантам

Нагадаємо, цієї доби авіація України влучно вдарила по 9 районах скупчення "живої" сили та техніки окупантів. Генштаб уточнив, що під час цих атак наші пілоти знищили 1 пункт управління та 3 артилерійських засоби РФ. У відповідь росіяни 22 рази атакували позиції ЗСУ та населені пункти нашої держави.

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