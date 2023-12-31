Зачепило 11 районів, де були військові Росії.

Пілоти Збройних сил України завдали 11 "новорічних" ударів окупантам протягом поточної доби.

Про святковий результат ввечері повідомив Генштаб як раз під час чергової повітряної атаки Росії. Там вказали, що всі атаки були спрямовані на райони дислокації окупантів.

"Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління противника", - додало відомство.

Також там уточнили, скільки ударів завдала по Україні сьогодні Росія: маємо 12 ракетних атак та 58 авіаційних ударів. Також ворог застосував дрони "Shahed-136/131" та 48 разів обстріляв Україну з РСЗВ. Через дії РФ є загиблі та поранені. Пошкоджень зазнали приватні й багатоквартирні будинки, а також різна інфраструктура.

Повітряні сили ЗСУ уточнили статистику роботи Patriot

За даними військових України, зенітно-ракетні комплекси Patriot за підсумками 2023 року змогли вполювати 15 російських ракет "Кинджал". Як відомо, Москва у своїх публічних заявах стверджувала, що ці боєголовки взагалі невразливі для ППО. Однак представник Повітряних сил Юрій Ігнат це заперечив.

"Зараз маємо 15 вже "Кинджалів", збитих саме системою Patriot, це дуже хороші для нас новини", - заявив він.

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