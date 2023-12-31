Юрій Ігнат зазначив, що з 24 лютого 2022 року Росія випустила по Україні понад 7500 різних ракет.

Зенітно-ракетні комплекси Patriot, які партнери передали Києву, збили вже 15 російських ракет "Кинджал" в Україні. Раніше в Москві стверджували, що це неможливо.

"Patriot здатний збивати балістику і аеробалістичні ракети, такі як "Кинджал". 4 травня був збитий перший "Кинджал" Х-47, який не має аналогів" -ракета М2. Таким чином, стартував відлік саме з цього часу. Потім було ще шість, ще шість, і зараз маємо 15 вже "Кинджалів", збитих саме системою Patriot, це дуже хороші для нас новини", - розповів представник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафон

При це він вказав, в Україні систем Patriot дуже "мало".

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"Кілька батарей - це недостатньо", - підкреслив військовий.

Крім того, він зазначив, що з початку повномасштабної війни Росія використовувала проти України понад 7500 ракет усіх типів.

Посилення української ППО - останні новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що взимку в Україну надійдуть кілька нових систем Patriot. Зокрема, одна така система, а також ракети до неї включені в останній пакет допомоги від Німеччини.

Крім того, Україна має домовленості з партнерами по посилення системи протиповітряної оборони.

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