Загалом було 54 бойових зіткнень.

Минулої доби, 30 грудня, російські окупаційні війська вели штурмові дії на 8 напрямках фронту, однак Збройні сили України стримали ворога.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні, загалом вчора на фронті відбулося 54 бойових зіткнень. Так, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 8 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

Ворог поновив спроби штурмів на Лиманському напрямку, де ЗСУ відбили 2 атаки біля Маківки луганської області, та Шахтарському напрямку, де дали відсіч 2 спробам штурму поблизу Приютного Запорізької області.

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На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 9 атак окупантів поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники стримують загарбників, які не полишають спроб оточити Авдіївку. Ворог зазнав значних втрат, тоді як ЗСУ відбили 5 атак неподалік Степового, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші війська продовжують стримувати росіян в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 8 атак.

На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили 4 атаки окупантів західніше Вербового та східніше Копані Запорізької області.

"На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони", - додали у відомстві

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, протягом минулої доби українська артилерія та авіація завдали потужних ударів по окупантах.

Згідно з прогнозом британської розвідки, якщо темпи втрат Росії на війні в Україні збережуться, загальна цифра перетне позначку у 500 тисяч осіб особового складу до 2025 року. Наразі загальні втрати РФ становлять приблизно 359 230 окупантів, з яких 960 загинули на чужій для них землі минулої доби.

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