За добу ворог втратив понад десяток БПЛА, а також отримав "приліт" по двох районах зосередження живої сили.

Армія РФ пережила важку добу через нищівні бомбардування Авіації Сил оборони та ракетних військ ЗСУ: ворог втратив чимало техніки та отримав "приліт" по двох районах зосередження живої сили.

Згідно із ранковим зведенням Генштабу, на фронті українські пілоти реалізували 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога. Вдалося "відмінусувати" 14 БПЛА: два апарати типу "Supercam", шість типу "Орлан-10" та шість БПЛА типу "Zala".

Зі свого боку ракетні та артилерійські війська ЗСУ уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки РФ, "знесли" 1 склад боєприпасів, 1 позицію засобів протиповітряної оборони та 5 станцій радіоелектронної боротьби противника.

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"Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів", - додали у Генштабі.

ЗСУ відбили нові атаки окупантів на фронті

Нагадаємо, що за минулу добу українській захисники продовжили вести оборону нашої землі та дали відсіч понад 50 атакам армії РФ на різних ділянках фронту. Зокрема, окупанти традиційно намагалися наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, проте успіху не мали.

Також за добу загарбники обстріляли чимало населених пунктів України. Найсильніший за щільністю вогонь ворог вів по населених пунктах, що знаходяться на прифронтових територіях. Окупанти все ще штурмують Бахмут, проте місто знаходиться під захистом ЗСУ.

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