Українська авіація за добу завдала низку ударів по районах зосередження ворогів.

Українські підрозділи ракетних військ та артилерії за добу уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки РФ.

Також українські захисники уразили одну позицію засобів протиповітряної оборони, три станції радіоелектронної боротьби та один ворожий склад боєприпасів, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому увечері 8 квітня.

"Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження окупантів. Також було збито ворожий розвідувальний БПЛА", - зазначили у Генштабі.

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Вранці 8 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж минулої доби супротивник продовжував вести наступальні дії на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському та Лиманському напрямках. За добу на цих напрямках наші воїни відбили понад 60 ворожих атак.

Супротивник на нашій землі зазнав величезних втрат. Загальні втрати РФ в Україні вже становлять 177 680 окупантів. Крім того, знищено, зокрема, 282 засоби ППО.

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