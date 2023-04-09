Армії РФ не вдалося просунутися на основних напрямках фронту в Україні.

За минулу добу Збройні сили України вкотре зірвали плани ворога щодо наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках й не дозволили реалізувати маневри.

Загалом за підсумками бойового дня українська армія стримала понад 50 атак ворога на різних ділянках фронту, йдеться у зведенні Генштабу у Facebook.

Окупанти вели вогонь по Чернігівській області - здійснили обстріли населеного пункту Грем’яч. Також "дісталося" населеним пунктам Середина-Буда, Баранівка, Безсалівка, Волфине, Тур'я, Високе Сумської області. Окрім цього, окупанти обстріляли Ветеринарне, Гранів, Вільхівку, Тернову, Старицю, Вовчанськ, Караїчне та Чугунівку у Харківській області.

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На Куп’янському напрямку від ворожих обстрілів постраждали Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Крохмальне, Кіндрашівка, Піщане та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог намагався вести наступ на південь від Кузьминого та Верхньокам’янського. Минулої доби накрив артилерією Чернещину Харківської області, а також населені пункти Донецької й Луганської областей - обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка, Колодязі, Ямполівка, Торське, Сіверськ, Спірне.

На Бахмутському напрямку ворог все ще намагається захопити Бахмут, проте безуспішно. Біля Богданівки сили ЗСУ відбили близько 10 атак противника. Окупанти обстріляли населені пункти Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Новодмитрівка та Дружба Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ стримали 15 ворожих атак: окупанти намагалися вести наступ в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. На Авдіївському напрямку ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Кам'янка, Степове, Орлівка, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Карлівка, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог атакував Новомихайлівку, Шахтарське, Новоукраїнку, Великі Новосілки, Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Новомайорське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник вів особливо щільник вогонь - за добу обстріляв понад 40 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Новосілка, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Степове, Кам'янське Запорізької області; Дудчани, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Микільське, Комишани, Білозерка, Дніпровське Херсонської області, а також Херсон.

Темпи наступу РФ згасають вздовж всієї лінії фронту

Нагадаємо, що у своєму останньому звіті аналітики Інституту вивчення війни (ISW) звернули увагу на приємну тенденції щодо наступу військ РФ, який окупанти вже тривалий час намагаються реалізувати в Україні.

Кажуть, що армія РФ вже "захлинулась" у своїй спробі взяти Мар'їнку (Донецька область) під контроль. Також темпи обстрілів у Бахмуті та його околицях дещо знизилися.

Окупанти намагаються просунутися бодай десь, заповнюючи нестачу бойової могутності артилерійським вогнем. Однак загалом темп наступальних операцій військ РФ знизився вздовж усієї лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

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