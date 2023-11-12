Знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 противника та уражено два райони зосередження особового складу та озброєння окупантів.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала чотири по районах зосередження особового складу та техніки російських окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала чотири ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Також зазначається, що підрозділами ракетних військ нанесено ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та трьох складах боєприпасів противника.

Водночас, як поінформували в Генштабі, упродовж доби ворог завдав три ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Війна в Україні - останні втрати загарбників

Як повідомляв УНІАН, за тиждень, з 6 по 12 листопада, Силами оборони України знищено близько 6660 осіб особового складу противника. Крім того, суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про 744 одиниці їхньої військової техніки.

Зокрема, це 65 танків, 120 бойових броньованих машин, 184 артилерійські системи, 14 реактивних систем залпового вогню, 10 установок протиповітряної оборони, 214 одиниць автотехніки та 31 одиниця спеціальної техніки.

Окрім цього, нашими захисниками знищено шість ворожих ракет, 98 БпЛА, а також два кораблі/катери противника.

Упродовж доби російські окупанти вели безуспішні штурмові дії майже на всіх напрямках ділянки фронту. Противник атакував на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, на Мар’їнському, Шахтарському напрямках. Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення.

Вас також можуть зацікавити новини: