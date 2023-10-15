Знищено ворожу артилерію, радіолокаційну станції та зенітно-ракетний комплекс.

Впродовж доби українські військові здійснили чергові успішні удари по позиціях російських окупаційних військ на фронт, знищивши ворожу артилерію, радіолокаційну станції та зенітно-ракетний комплекс росіян.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом доби українська авіація 15 разів вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ. Крім того, льотчики завдали удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

Водночас, підрозділи ракетних військ уразили район скупчення російських військових та їхньої техніки, радіолокаційну станцію та чотири артилерійських засоби росіян.

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За даними Генштабу, цієї доби ворог завдав 7 ракетних та 54 авіаційних ударів, а також здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. В результаті обстрілів є загиблі та поранені цивільні, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Як повідомляв УНІАН, впродовж останніх днів втрати російських терористичних військ на фронті значно зросли. Зокрема, за минулу добу українські військові ліквідували ще 880 російських окупантів та знищили десятки одиниць їхньої техніки. Зокрема, йдеться про 33 артилерійські системи, 8 танків та 25 бойових броньованих машин.

Відтак, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 287 тисяч 770 своїх військових та понад 40 тисяч одиниць своєї техніки та озброєння.

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