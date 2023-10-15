Від початку вторгнення агресор втратив понад 287 тисяч солдатів.

Протягом минулої доби російський агресор втратив убитими орієнтовно 880 своїх солдатів. Загальні втрати противника від початку вторгнення в Україну вже сягнули близько 287 770 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На тлі загострення на фронті останніх днів високими лишаються втрати агресора в техніці. Зокрема протягом учорашнього дня Силами оборони України знищено:

8 танків (загалом за час вторгнення ‒ 4948),

25 бойових броньованих машин (9362),

33 артилерійські системи (6866),

2 РСЗВ (813),

4 БПЛА оперативно-тактичного рівня (5269),

24 автомобілі та автоцистерни (9249),

5 одиниць спеціальної техніки (976).

Крім того за час повномасштабної війни ворог втратив:

Відео дня

547 засобів ППО,

317 літаків,

316 гелікоптерів,

1531 крилату ракету,

20 кораблів та катерів,

1 підводний човен.

Війна в Україні – останні новини

Як писав УНІАН, активні бойові дії тривають на п'яти оперативних напрямках – Запорізькому, Мар’їнському, Авдіївському, Лиманському та Куп’янському. За даними українського Генштабу, загалом протягом доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.

Також ми розповідали, що російська армія продовжує масований штурм Авдіївки, але успіхи загарбників є вкрай незначними і оплачуються великими втратами. Російські джерела стверджують, що українські оборонні укріплення навколо Авдіївки становлять для загарбників серйозну проблему.

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