Протягом минулої доби російський агресор втратив убитими орієнтовно 880 своїх солдатів. Загальні втрати противника від початку вторгнення в Україну вже сягнули близько 287 770 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
На тлі загострення на фронті останніх днів високими лишаються втрати агресора в техніці. Зокрема протягом учорашнього дня Силами оборони України знищено:
- 8 танків (загалом за час вторгнення ‒ 4948),
- 25 бойових броньованих машин (9362),
- 33 артилерійські системи (6866),
- 2 РСЗВ (813),
- 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня (5269),
- 24 автомобілі та автоцистерни (9249),
- 5 одиниць спеціальної техніки (976).
Крім того за час повномасштабної війни ворог втратив:
- 547 засобів ППО,
- 317 літаків,
- 316 гелікоптерів,
- 1531 крилату ракету,
- 20 кораблів та катерів,
- 1 підводний човен.
Війна в Україні – останні новини
Як писав УНІАН, активні бойові дії тривають на п'яти оперативних напрямках – Запорізькому, Мар’їнському, Авдіївському, Лиманському та Куп’янському. За даними українського Генштабу, загалом протягом доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.
Також ми розповідали, що російська армія продовжує масований штурм Авдіївки, але успіхи загарбників є вкрай незначними і оплачуються великими втратами. Російські джерела стверджують, що українські оборонні укріплення навколо Авдіївки становлять для загарбників серйозну проблему.