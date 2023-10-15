Агресор втратив до двох батальйонів техніки та живої сили / фото wikimedia.org

Протягом минулої доби російський агресор втратив убитими орієнтовно 880 своїх солдатів. Загальні втрати противника від початку вторгнення в Україну вже сягнули близько 287 770 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На тлі загострення на фронті останніх днів високими лишаються втрати агресора в техніці. Зокрема протягом учорашнього дня Силами оборони України знищено:

  • 8 танків (загалом за час вторгнення ‒ 4948),
  • 25 бойових броньованих машин (9362),
  • 33 артилерійські системи (6866),
  • 2 РСЗВ (813),
  • 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня (5269),
  • 24 автомобілі та автоцистерни (9249),
  • 5 одиниць спеціальної техніки (976).

Крім того за час повномасштабної війни ворог втратив:

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  • 547 засобів ППО,
  • 317 літаків,
  • 316 гелікоптерів,
  • 1531 крилату ракету,
  • 20 кораблів та катерів,
  • 1 підводний човен.

Війна в Україні – останні новини

Як писав УНІАН, активні бойові дії тривають на п'яти оперативних напрямках – Запорізькому, Мар’їнському, Авдіївському, Лиманському та Куп’янському. За даними українського Генштабу, загалом протягом доби відбулося близько 60 бойових зіткнень.

Також ми розповідали, що російська армія продовжує масований штурм Авдіївки, але успіхи загарбників є вкрай незначними і оплачуються великими втратами. Російські джерела стверджують, що українські оборонні укріплення навколо Авдіївки становлять для загарбників серйозну проблему. 

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