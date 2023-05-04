Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по ворожим позиціям.

Українські захисники упродовж доби завдали шість авіаударів по районах зосередження російських окупантів, знищено чотири баражуючих боєприпаси "Ланцет".

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Крім того, протягом цієї доби, знищено чотири баражуючих боєприпаси "Ланцет", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п'ять районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів противника та одну його станцію радіоелектронної боротьби.

Крім того, в Генштабі поінформували, що сьогодні противник завдав 6 ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжя, завдав 66 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок ударів є загиблі та пораненні серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, навчальні заклади та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронті - про що повідомив Генштаб цього вечора

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генштабу Збройних сил України ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. За добу Сили оборони відбили близько 50 атак ворога.

Також Генштаб розповів, що на тимчасово окупованих територіях лікарні переповнені пораненими солдатами РФ, через це противник змушений облаштовувати нові медичні пункти. Зокрема, ворог перетворив спортивний зал школи в населеному пункті Мирне Запорізької області на свій військовий шпиталь.

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