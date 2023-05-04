На Бахмутському напрямку, як поінформували в Генштабі, тривають бої у місті Бахмут.

За добу Сили оборони України відбили близько 50 ворожих атак, противник зосереджується на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - відбито близько 50 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південо-західної околиці Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Андріївка, Греківка, Діброва, Білогорівка Луганської області; Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку, як поінформували в Генштабі, тривають бої у місті Бахмут. До того ж, повідомляється, що упродовж доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка та Маркове. Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Новомаркове, Маркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївка, Залізне а також Нью-Йорк Донецької області.

Крім того, у зведенні мовиться, що на Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Обстріляв Авдіївку, Первомайське, Нетайлове та Карлівку Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Відбито численні ворожі атаки в районі Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог обстріляв Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку та Шахтарське Донецької області.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Обстріляв понад 50 населених пунктів.Серед них – Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка та Оріхів, Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Дудчани, Зміївка, Іванівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон", - заявили в Генштабі ЗСУ.

Війна в Україні - останні новини

За минулу добу на Таврійському напрямку українські захисники знешкодили 28 одиниць озброєння та військової техніки противника, знищено майже дві роти окупантів.

Також за минулу добу Сили оборони знищили ще 650 ворогів.

Ситуація в Авдіївці залишається стабільно напруженою, окупанти цілеспрямовано руйнують місто та хочуть захопити його стару частину. ЗСУ стримують штурми.