Знешкоджено 28 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Упродовж минулої доби Сили оборони України на Таврійському напрямку знешкодили 28 одиниць озброєння та військової техніки противника, знищено майже дві роти окупантів.

Про це у Telegram повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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Він поінформував, що упродовж минулої доби ворог 24 рази атакував позиції захисників таврійського напрямку, проте не мав успіху і відійшов.

"Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення. Для коригування вогню артилерії противник використовує БпЛА. Загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 458 обстрілів", - заявив Тарнавський.

Він зазначив, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 872 вогневих завдань.

"Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти (чисельність у російській роті становить від 90 до 120 осіб - УНІАН). Знищено та пошкоджено 28 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема, 4 БМП, 2 БпЛА "Ланцет-3", 4 ББМ, 2 зенітно-ракетних комплекси "Оса", зенітно-ракетний комплекс "С-300", самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика", автомобільна техніка. Також було знищено 4 склади боєприпасів ворога", - повідомив Тарнавський.

Втрати ворога станом 4 травня

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 4 травня Генштаб ЗСУ опублікував нову статистику втрат у рядах окупантів. З'ясувалося, що всього від повномасштабного вторгення землі України "забрали" 192 тис. 590 ворожих солдатів. За добу ЗСУ "відмінусували" ще 650 ворогів.

Загалом за добу вдалося знищити 70 одиниць техніки РФ: 5 танків, 17 броньованих машин, 16 артсистем, 3 РСЗВ та 3 ППО.

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