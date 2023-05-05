У Генштабі розповіли подробиці про знищення ворожих складів боєприпасів та п’ятьох "важливих цілей" противника

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби знищили три ворожі склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів і п’ять "важливих цілей" противника, сказано у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

Крім того, уражено п’ять районів зосередження озброєння та військової техніки та засіб протиповітряної оборони.

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"Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника", - розповіли у Генштабі.

Також сьогодні вночі було збито два ворожих безпілотники типу "Shahed-136/131".

Вночі авіація ЗСУ збила низку російських БПЛА

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, збиті вночі ворожі безпілотники було запущено з південно-східного напрямку, їх знищили у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".

Крім того, близько 20:00 4 травня над Київщиною українським військовим довелося збити Bayraktar TB2, який втратив керування під час планового польоту.

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