Він зауважує, що з причинами цієї ситуації будуть розбиратися.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат щодо збиття у Києві безпілотника Bayraktar зазначає, що "пташку шкода".

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, чи це у зв’язку з цим безпілотником напередодні увечері в місті оголошувалася тривога, чи над містом було зафіксовано ще якісь безпілотники, адже інформація щодо місця падіння уламків і відео збиття не співпадають.

"В небі воно здається зовсім все не так, як на землі. Візуально здається, що начебто над твоїм будинком летить, а насправді воно за декілька, п’ять, може бути більше кілометрів", - сказав Ігнат.

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Він додав, що небо оманливо дає уявлення про повітряні цілі.

"Навіть збити "Шахед": здавалося, ось він летить поруч, по ньому стріляють, а ніхто влучити не може. Це з перших днів так, розуміння не було, наскільки це далеко чи близько", - зауважив речник.

Ігнат підтвердив, що у небі над Києвом був український безпілотник.

"Так, це був безпілотник… Наш "Байрактар". Пташку шкода. Зрозуміло, що ми, зрештою, втрачали їх вже на фронті. Робити, так би мовити, дуже з цього таку новину… Ну, трапляється. Так, втратив керування. Це техніка. Ну, то що зробиш. Не пускати ж це все на самоплив. Потрібно було його просто знешкодити, та й усе", - пояснив він.

Речник Командування додав, що інших варіантів, напевно, і не залишалося.

"Зараз будуть розбиратись, чому так сталося, що стало причиною. Це дуже важливо розібратися", - сказав Ігнат.

Він також зауважив, що коли збита ціль падає, то вона може пролітати ще декілька кілометрів.

Як у небі над Києвом збили "Байрактар" 4 травня

Як повідомляв УНІАН, увечері 4 травня у Києві та Київській області було оголошено повітряну тривогу. Згодом було чути численні вибухи, які тривали близько 10 хвилин.

Пізніше начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що під час повітряної тривоги над Києвом був зафіксований безпілотний літальний апарат. Силами і засобами протиповітряної оборони об’єкт був збитий.

Своєю чергою, мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи і пожежу в Солом’янському районі столиці, а згодом і про загоряння на невеликій площі в Печерському районі міста.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в небі над Києвом було збито безпілотник Bayraktar TB2, який втратив керування під час планового польоту. У ПС ЗСУ наголосили, що неконтрольоване перебування безпілотника у небі над столицею могло призвести до небажаних наслідків.

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