Влада Австралії не називає точних дат відправки військових, посилаючись на "оперативну безпеку".

Австралійські військові відправляться в Великобританію для навчання українських сил, які протистоять російському вторгненню.

Як повідомляє АВС, контингент із 70 військовослужбовців Австралійських сил оборони (ADF) приєднається до багатонаціональних навчань під егідою Великобританії, відомих як операція INTEFLEX.

Влада Австралії не називає точних дат відправки військових, посилаючись на "оперативну безпеку", але очікує, що вони прибудуть до Великобританії в січні.

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"Наші солдати стануть частиною великої програми навчання у Великобританії, щоб допомогти підготувати своїх українських товаришів до боротьби з необґрунтованою і незаконною агресією Росії", - прокоментував рішення австралійський міністр оборони Річард Марлес.

Крім того, Австралія відправить в Україну додаткові 30 бронемашин Bushmaster. "З моменту свого прибуття Bushmasters широко використовувалися Збройними силами України, і президент України, міністр оборони і посол запросили ще більше", - зазначив Марлес.

Допомога Австралії Україні

Нещодавно влада Австралії виділила понад 200 млн доларів на додаткову допомогу Україні, в тому числі 185,6 млн доларів на оборону з існуючих ресурсів.

Загальна фінансова підтримка Австралії в даний час перевищує 655 млн доларів, включаючи 475 млн доларів військової допомоги.

30 додаткових Bushmaster доведуть загальну кількість цих машин, відправлених в Україну, до 90. Також Австралія надала шість буксируваних гаубиць M777 і боєприпаси, 28 бронетранспортерів M113, а також протитанкове та інше озброєння.

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