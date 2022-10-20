Британія надасть Україні новий пакет допомоги, до якого, зокрема, увійде зимовий одяг для військовослужбовців Збройних Сил.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу у британському парламенті.
"Ми пишаємося тим, що являємося другим за величиною донором військової техніки", – наголосив Воллес.
Зокрема, минулого тижня було анонсовано, що Велика Британія надасть Україні додаткові ракети ППО для захисту від ракетних ударів Росії – ракети класу "повітря-повітря" AMRAAM. Вони, у використанні спільно з системою ППО NASAMS від США, здатні збивати крилаті ракети.
"Підтримка України залишається головним завданням Міноборони", – зазначив Воллес.
За його словами, із наближенням зими Велика Британія розробляє пакет допомоги для підтримки українців у холодні місяці.
"У тому числі 25 000 комплектів зимового одягу, щоб вони були більш ефективними на полі бою, ніж їхні погано навчені, погано підготовлені та погано екіпіровані російські противники, багато з яких були мобілізовані в короткі терміни без достатньої підготовки, спорядження чи підготовки", – додав британський міністр.
Воллес сказав, що Велика Британія продовжує постачати Україні складне обладнання для радіоелектронної боротьби, яке забезпечує додатковий захист від дронів та ракет великої дальності.
Роль Британії у військовій підтримці України
З перших днів повномасштабного вторгнення Росії уряд Британії активно підтримує опір українців військовим та дипломатичним шляхами.
Екс-прем'єр Британії Борис Джонсон став одним з перших світових лідерів, які відвідали Київ після 24 лютого. Після чого відвідував українську столицю іще кілька разів.
Британія також зголосилась розпочати масштабну підготовку українських військовослужбовців.
Разом з Європейським Союзом та Сполученими Штатами Велика Британія підтримала й введені проти Росії санкції за розпочату агресію.
Після обрання Елізабет Трасс прем'єром політика щодо України у країні не змінилась. Навпаки, Трасс наголосила, що Лондон постачатиме ЗСУ ще більше зброї.
Велика Британія залишається однією з небагатьох країн світу, яка погоджується, що війну з Росією закінчити дипломатичним врегулюванням наразі неможливо, оскільки Москва не дотримується обіцянок.