У Міноборони країни пишаються тим, що вони є другим за величиною донором військової техніки для України.

Британія надасть Україні новий пакет допомоги, до якого, зокрема, увійде зимовий одяг для військовослужбовців Збройних Сил.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу у британському парламенті.

"Ми пишаємося тим, що являємося другим за величиною донором військової техніки", – наголосив Воллес.

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Зокрема, минулого тижня було анонсовано, що Велика Британія надасть Україні додаткові ракети ППО для захисту від ракетних ударів Росії – ракети класу "повітря-повітря" AMRAAM. Вони, у використанні спільно з системою ППО NASAMS від США, здатні збивати крилаті ракети.

"Підтримка України залишається головним завданням Міноборони", – зазначив Воллес.

За його словами, із наближенням зими Велика Британія розробляє пакет допомоги для підтримки українців у холодні місяці.

"У тому числі 25 000 комплектів зимового одягу, щоб вони були більш ефективними на полі бою, ніж їхні погано навчені, погано підготовлені та погано екіпіровані російські противники, багато з яких були мобілізовані в короткі терміни без достатньої підготовки, спорядження чи підготовки", – додав британський міністр.

Воллес сказав, що Велика Британія продовжує постачати Україні складне обладнання для радіоелектронної боротьби, яке забезпечує додатковий захист від дронів та ракет великої дальності.

Роль Британії у військовій підтримці України

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії уряд Британії активно підтримує опір українців військовим та дипломатичним шляхами.

Екс-прем'єр Британії Борис Джонсон став одним з перших світових лідерів, які відвідали Київ після 24 лютого. Після чого відвідував українську столицю іще кілька разів.

Британія також зголосилась розпочати масштабну підготовку українських військовослужбовців.

Разом з Європейським Союзом та Сполученими Штатами Велика Британія підтримала й введені проти Росії санкції за розпочату агресію.

Після обрання Елізабет Трасс прем'єром політика щодо України у країні не змінилась. Навпаки, Трасс наголосила, що Лондон постачатиме ЗСУ ще більше зброї.

Велика Британія залишається однією з небагатьох країн світу, яка погоджується, що війну з Росією закінчити дипломатичним врегулюванням наразі неможливо, оскільки Москва не дотримується обіцянок.

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