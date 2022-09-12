Міністр подякував Австралії за надану допомогу.

Бійці Збройних сил України за допомогою броньованих бронетранспортерів Bushmaster продовжують звільняти Харківську область.

Про це повідомляє Міністр оборони Олексій Резніков у мікроблозі Twitter.

"Заради захисту свободи він об'їхав півсвіту, з Австралії в Україну. Вересень 2022 року. Завдяки Bushmaster українська армія вийшла на річку Оскіл і продовжує звільняти Харківську область", - написав міністр.

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Також він подякував міністру оборони Австралії Річарду Марлсу, послу України в Австралії Василю Мірошниченку та австралійцям за підтримку нашої країни.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня президент України Володимир Зеленський звернувся до австралійського парламенту з проханням надати Україні бронемашини Bushmaster.

Вже на початку квітня Австралія відправила в Україну першу партію цієї техніки. У липні стало відомо, що країна передасть українській армії 14 БТР і 20 Bushmaster.

Bushmaster - броньований автомобіль з колісною формулою 4х4. Він призначений для перевезення особового складу і забезпечує їх захист від легкого стрілецького озброєння і фугасів.

Вони оснащені радіоприймачами, системою глобального позиціонування і додатковою бронею.

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