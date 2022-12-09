Бої навколо Бахмута між Силами оборони України та російським військами тривають з серпня.

Військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, з якою метою російські війська так довго і запекло намагаються захопити Бахмут.

Спочатку захоплення Бахмута подавалося виключно як елемент пропаганди, нібито окупанти "звільняли" так звану "ДНР" у межах її якихось історичних кордонів, заявив експерт в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз же це зовсім інша ситуація. Якщо ми подивимось на мапу подій, то Бахмут, Авдіївка і Вугледар створюють буфер контролю з боку ЗСУ, завдяки якому здійснюється вогневий вплив вглиб тилу тимчасово окупованих територій Донецької області. А зараз перед російськими окупантами досить серйозно стоїть питання забезпечення свого південного угруповання військ", - зазначив Коваленко.

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За його словами, логістика виключно через Кримський міст є недосконалою і неефективною.

"Тому вони шукають інші шляхи, і один з них - це відновлення повноцінного постачання матеріально-технічного забезпечення зі сходу на південь. А зробити це, доки ця логістична артерія знаходиться під повним контролем ЗСУ, неможливо. Тому для них важливо окупувати Бахмут, Авдіївку, Вугледар, щоб створити буфер безпеки для у майбутньому своєї логістичної артерії", - пояснив він.

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Як повідомляв УНІАН, бої навколо Бахмута між Силами оборони України та російським військами тривають з серпня.

За інформацією від Генерального штабу ЗСУ на 8 грудня, на Бахмутському та Авдіївському напрямках ворожі війська продовжують спроби наступальних дій.

Також в Генштабі зазначили, що російські окупанти втратили пораненими 240 осіб в результаті ударів ЗСУ по зосередженню загарбників у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області.

Загалом відомо, що з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували на українській землі вже 93 тисячі 390 окупантів. Зокрема, за минулу добу, 8 грудня, в Україні знешкоджено 310 окупантів.

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