Розгорнутий в Токмаку шпиталь повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.

Російські окупанти втратили пораненими 240 осіб в результаті ударів ЗСУ по зосередженню загарбників у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області.

Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, знищено 3 склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів.

Розгорнутий на базі "Токмацького протитуберкульозного диспансеру" шпиталь повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.

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Важливе зі зведення:

ЗСУ відбили атаки ворога в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області.

Росіяни обороняються на Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському напрямках.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог не припиняє спроб наступальних дій.

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Наразі просування ЗСУ уповільнилося через погодні умови. Ця "оперативна пауза" може зіграти на "руку" Кремлю, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Ворог намагається атакувати за кількома напрямками на сході, закидуючи позиції ЗСУ "гарматним м’ясом", та веде оборону основних логістичних шляхів, наприклад Сватового. Як пише британська розвідка, ця ділянка фронту, імовірно, посилена силами мобілізованих, як і Кремінна.

Напередодні зазначалося, що основні сили ЗС РФ кинули на Бахмутський та Авдіївський напрямки. Захоплення Донецької та Луганської областей стало "ідеєю фікс" для російського політичного керівництва.

Всього на окупованих територіях зараз діє до 44 тисяч російських силовиків, що задіяні до терору проти цивільних, зауважують у Центрі національного спротиву.

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