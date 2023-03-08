Сили оборони ведуть по окупантах вогонь, що не дає йому просуватися і здобувати тактичні перемоги.

Ворогу не вдається розвинути наступальний успіх під Бахмутом. Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

"Ворогу не вдається розвинути успіх у наступальних діях. При цьому по ньому наноситься вогонь. Не дається просуватися далі й здобувати якісь тактичні перемоги", - розповів він.

Череватий зазначив, що Бахмут і надалі є головним епіцентром бойових дій. За добу відбулося 102 обстріли різними типами артилерії й 72 боєзіткнення в районі населених пунктів Дубово-Василівка, Оріхово-Василівка, Іванівське й безпосередньо Бахмут. В районі міста було 35 обстрілів та 12 боєзіткнень.

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Ситуація у Бахмуті - останні дані

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ, Росія втратила вже від 20 до 30 тисяч убитими та пораненими, намагаючись захопити Бахмут.

За даними американського Інституту вивчення війни, в інтервалі між 6 і 7 березня російські позиції біля річки Бахмутка зрушили на 200 метрів ближче до східної частини міста, хоча раніше їх там не спостерігали. Також кадри 6 березня фіксують просування росіян у південно-західному Бахмуті.

Британська розвідка повідомляє, що у російських воєначальників є дилема: вони не знають, почати ще один штурм Вугледара чи підтримати бої далі у районі Бахмута та Кремінної.

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