В інтервалі між 6 та 7 березня російські позиції біля річки Бахмутка змінилися, констатують в ISW.

Українські захисники активізували контрнаступальні дії на одній з ліній оборони українського міста Бахмут, яке є головною метою армії РФ на сході України. Там Кремль вже "поховав" щонайменше 30 тисяч російських солдатів.

Згідно з картою американського Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ ведуть бої на захід від Бахмута, в той час, як росіяни, ймовірно, захопили східну частину міста (на схід від річки Бахмутка) після контрольованого відходу українських бійців з цієї ділянки оборони.

Зазначається, що під час боїв за Бахмут 7 березня армія РФ продовжила вести наземні атаки в місті та його околицях. Згідно з геолокаційними кадрами, в інтервалі між 6 і 7 березня російські позиції біля річки Бахмутка зрушили на 200 м ближче до східної частини міста, хоча раніше їх там не спостерігали.

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Також кадри 6 березня фіксують просування росіян у південно-західному Бахмуті.

При цьому в Генштабі відзначали, що силам ЗСУ вдалося відбити російські атаки, як безпосередньо на Бахмут, так і на північний схід від міста поблизу Федорівки (15 км на північний схід) і Білогорівки (20 км на північний схід); на північний захід від Бахмута в районі Дубово-Василівки (6 км на північний захід), ягідного (1 км на північний захід) і Железянського (10 км на північний захід); на захід від Бахмута в районі Іванівського (5 км на північний захід від Бахмута в районі Кліщіївки (7 км на південний захід).

РФ не зможе прорватися вглиб України у разі захоплення Бахмута

Нагадаємо, що у своєму останньому звіті аналітики ISW констатували, що навіть у разі окупації Бахмута, сили РФ не зможуть просунутися далі вглиб територій України.

Військові експерти відзначили, що на цій ділянці фронту Росія, в основному, використовує штурмові бригади для зіткнень з ЗСУ в ближньому бою. Однак наразі у ворога спостерігається "кадровий голод" через відсутність достатньої кількості механізованих сил. Без їх наявності окупанти не зможуть розгорнути маневри при спробі просунутися далі Бахмута, йдеться у звіті.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив побоювання, що армія РФ може спробувати окупувати всю Донецьку область, якщо ЗСУ підуть з Бахмута.

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