Окупанти поки що не можуть визначитися, де краще їм проводити новий наступ.

Російські воєначальники стали перед дилемою - почати ще один штурм Вугледара чи підтримати бої далі у районі Бахмута та Кремінної.

Так вважають у британській розвідці. У своєму аналізі розвідка зауважила, що донедавна російське командування розглядало атаку у районі Вугледара як ключовий спосіб досягнення оперативно значущого прориву на лінії фронту в Україні.

Але тепер ухвалення рішення ускладнилось тим, що взимку в районі Вугледара провалилося кілька штурмів російських окупантів.

Відео дня

Крім того, у розвідці проаналізували, про що говорить візит міністра оборони РФ Сергія Шойгу на окуповані частини Україн. На думку аналітиків, він став відповіддю на поїздку ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина на передову.

Британська розвідка у своєму аналізі зазначила, що між ПВК "Вагнер" і Міноборони РФ є суперечка, тому Шойгу чутливий до порівняння з Пригожиним. У розвідці звернули увагу на те, що єдиним російським польовим командиром, який потрапив на відео з Шойгу, став генерал-полковник Рустам Мурадов, відповідальний за район Вугледару.

Ситуація в Бахмуті

Оперативна обстановка в районі Бахмута вже тривалий час досить напружена. Росіяни увесь час атакують позиції наших військових. Проте вони мужньо тримають місто. За даними CNN, російські окупанти там вже втратили як мінімум в п'ять разів більше військових, ніж Україна.

Як зазначав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, оборона Бахмута досягла поставлених цілей і стала великим успіхом ЗСУ.

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