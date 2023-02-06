Українські воїни протидіють спробам російських окупантів оточити місто Бахмут і зламати там оборону.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні. "Сьогодні провів чергове засідання Ставки. Багато питань. Ключове – дії на передовій. На Донеччині та інших напрямках. Особлива увага – Бахмуту. Нашому захисту. Спробам окупанта оточити місто й зламати там оборону. Протидіємо", - зазначив він.
Президент України подякував кожному воїну, який своєю стійкістю забезпечує протидію. Він відзначив бійців 54-ї та 93-ї окремих механізованих бригад, 15-го окремого батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади.
Зеленський повідомив, що сьогодні на Ставці також розглянули питання щодо забезпечення військових боєприпасами, бо "артилерія – це один з ключових факторів". Він зазначив, що доповідали Головнокомандувач, командувачі напрямків, а керівник розвідки доповів щодо актуальних планів окупанта.
Президент повідомив, що відбувається посилення управлінських позицій: у низці регіонів – прикордонних та прифронтових – призначатимуться керівники із воєнним досвідом. "Тих, хто може проявити себе найбільш ефективно в захисті від наявних зараз загроз. Про кожне таке рішення буду інформувати", - зазначив він.
При цьому додав, буде поєднуватись здобутий досвід захисту України – воєнний досвід - із конкретною управлінською роботою на посадах у місцевій та центральній владі.
Що відбувається у Бахмуті
Як повідомляв УНІАН, 4 лютого заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що впродовж тижня російські окупанти кинули всі сили на прорив української оборони та оточення Бахмута.
Сьогодні у батальйоні "Свобода" розповіли, що російські загарбники змінили тактику - вперше вони одночасно робили штурмові дії на протяжності фронту 7 кілометрів.
Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Герой України генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що місто та район завчасно готували до оборони від російських військ. Система інженерних загороджень та природний ланшафт перетворили його на неприступну фортецю.