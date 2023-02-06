Олександр Сирський зазначив, що українські захисники використовують всі можливості.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Герой України генерал-полковник Олександр Сирський розкрив секрет героїчної оборони Бахмута від російських окупантів.

"Бахмутський район та саме місто нами готувались до оборони завчасно. Ця місцевість має певні особливості рельєфу. Місто оточене панівними висотами та пагорбами, які самі по собі є перешкодою для ворога. Продумана система інженерних загороджень, у поєднанні з природним ландшафтом, перетворили цей район на справжню неприступну фортецю, біля стін якої знайшла смерть не одна тисяча ворогів", - розповів він.

Сирський зазначив, що українські захисники використовують всі можливості - як інженерні, так і природні, щоб знищувати найкращі підрозділи противника.

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Ситуація в районі Бахмута: подробиці

У ЗСУ повідомляють, що ситуація в Бахмуті складна - бої ведуться в передмістях і околицях міста. При цьому зазначено, що масштабних вуличних боїв немає.

Як пише Bloomberg, США радять українським військовим тягнути час, в очікуванні поставок нового озброєння. Крім того, існує імовірність, що ЗСУ доведеться відійти від Бахмута Донецької області, щоб накопичити ресурси для весняного контрнаступу.

Лейтенант батальйону "Свобода" НГУ Роман Конон розповів, що ситуація на Бахмутському напрямку вкрай важка. Ворог наступає з небаченою раніше силою. За його словами, окупанти намагаються пробитися на траси.