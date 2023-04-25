Під час штурму міста окупанти втратили десятки тисяч бійців.

Намагаючись захопити Бахмут, російські окупанти втратили десятки тисяч бійців, а саме місто стало своєрідним кінцевим рубежем для ПВК "Вагнер", після чого це угруповання не може самостійно виконувати бойові завдання.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий. "За весь період оборони Бахмута вже в десятках тисяч іде кількість (загиблих - УНІАН). І те, що злочинне угруповання "Вагнер" вже не здатне самостійно виконувати бойові задачі, як воно намагалося раніше робити, фактично монополізувавши цей напрямок, і все більше використовується як повітряно-десантні підрозділи, сили спеціального призначення, тому ми розуміємо, що втрати дуже суттєві у ворога. Я думаю, що саме для "Вагнера" - це, напевно, кінцевий рубіж", - сказав він.

За його словами, ворог все ще намагається взяти місто.

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"За минулу добу тільки в районі Бахмута 85 обстрілів було і 20 боєзіткнень, 175 окупантів було знищено в цих боях, 213 зазнали поранення, підбито ворожий танк Т-72, чотири бойових машини піхоти, три гармати "Мста-Б", п'ять безпілотних літальних комплексів, одну станцію радіоелектронної боротьби та чотири польових склади з боєприпасами", - сказав він.

Ситуація в Бахмуті

У місті тривають важкі бої. Росіяни кидають на штурми усі сили, проте зазнають відчутних втрат. На тлі важкої ситуації в Бахмуті президент України Володимир Зеленський пояснив, чому важливо утримати це місто.

Сьогодні Інститут вивчення війни дав свою оцінку діям окупантів у Бахмуті. Аналітики заявили, що окупанти продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях, але за останні два дні не досягли жодних територіальних успіхів.

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