Російські окупанти продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях, але за останні два дні не досягли жодних територіальних успіхів.
Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Там зазначили, що ЗСУ відбили російські атаки на північний захід від Бахмута.
Крім того, українські військові продовжують бої, щоб відкинути "вагнерівців" від дороги Хромове-Часів Яр. А російські регулярні війська вели позиційні бої з ЗСУ на північний захід від Бахмута.
Аналітики навели слова ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що завдання його найманців полягає в тому, щоб вимотати українські сили перед можливим контрнаступом, оскільки падіння Бахмута, за його словами, не змінить оперативної ситуації РФ на напрямку Донецької області.
Також аналітики Інституту звернули увагу на ситуацію у Вугледарі. У звіті говориться, що кілька днів тому російські окупанти завдали серію великих авіаударів по Вугледару. Експерти зазначили, що днями з'явилася інформація, ніби російські війська прорвали оборону ЗСУ в районі Великої Новосілки і 23 квітня атакували Вугледар. ISW продовжує вважати, що "російським силам не вистачає бойової потужності, необхідної для скільки-небудь значущого наступу на вугледарському напрямку, особливо поки йде битва за Бахмут".
Ситуація в Бахмуті
У теперішній час найскладніша ситуація залишається на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Окупанти в Бахмуті безперервно атакують українські позиції. Пр цьому вони несуть великі втрати.
На тлі важкої ситуації в Бахмуті президент України Володимир Зеленський пояснив, чому важливо утримати це місто.