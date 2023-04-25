За оцінками аналітиків, за останні два дні вони не домоглися будь-яких територіальних успіхів.

Російські окупанти продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях, але за останні два дні не досягли жодних територіальних успіхів.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Там зазначили, що ЗСУ відбили російські атаки на північний захід від Бахмута.

Крім того, українські військові продовжують бої, щоб відкинути "вагнерівців" від дороги Хромове-Часів Яр. А російські регулярні війська вели позиційні бої з ЗСУ на північний захід від Бахмута.

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Аналітики навели слова ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що завдання його найманців полягає в тому, щоб вимотати українські сили перед можливим контрнаступом, оскільки падіння Бахмута, за його словами, не змінить оперативної ситуації РФ на напрямку Донецької області.

Також аналітики Інституту звернули увагу на ситуацію у Вугледарі. У звіті говориться, що кілька днів тому російські окупанти завдали серію великих авіаударів по Вугледару. Експерти зазначили, що днями з'явилася інформація, ніби російські війська прорвали оборону ЗСУ в районі Великої Новосілки і 23 квітня атакували Вугледар. ISW продовжує вважати, що "російським силам не вистачає бойової потужності, необхідної для скільки-небудь значущого наступу на вугледарському напрямку, особливо поки йде битва за Бахмут".

Ситуація в Бахмуті

У теперішній час найскладніша ситуація залишається на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Окупанти в Бахмуті безперервно атакують українські позиції. Пр цьому вони несуть великі втрати.

На тлі важкої ситуації в Бахмуті президент України Володимир Зеленський пояснив, чому важливо утримати це місто.

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