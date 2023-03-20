Українськими силами керують кілька топ-офіцерів ЗСУ.

Інтенсивні та жорсткі бої за Бахмут Донецької області тривають вже другий місяць. Обороною міста керують кілька українських топ-офіцерів.

Як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, ніхто не вірив, що в умовах настільки інтенсивних атак ворога можна утримати місто більше тижня, максимум двох. Однак українським воїнам це вдається.

"Завдяки мужності та героїзму тисяч наших воїнів, а також вмілому керівництву наших генералів та офіцерів - оборона Бахмута тримається та можливості ще не вичерпані", - зазначила Маляр.

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За її словами, обороною Бахмута командують:

керівник оборони Бахмута бригадний генерал Гнатов Андрій;

керівник оборони східного фронту, в зону відповідальності якого входить Бахмут, Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський;

також частиною східного фронту керує Командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський;

безпосередньо у Бахмуті здійснюють оборону комбриги 93-ї бригади полковник Паліса Павло та комбриг 3-ї бригади Національної Гвардії полковник Півненко Олександр.

Битва за Бахмут

Кілька місяців окупанти намагаються захопити місто-фортецю Бахмут. Росіяни кидають загарбників на м'ясні штурми та заявляють про "фактичне оточення Бахмута", але успіхів ці дії не мають.

Захисники України під час оборони Бахмута знищили дуже багато супротивників. Варто зазначити, що загальні втрати росіян в Україні вже становлять 165 610 окупантів.

Штурм Бахмута організовує ПВК "Вагнер". Поля навколо міста всіяні трупами найманців. Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин поскаржився міністру оборони РФ Сергію Шойгу, що під містом наші воїни готуються до оточення його найманців.

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