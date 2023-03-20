Захисники України продовжують обороняти Бахмут, підкреслила заступниця очільника Міноборони.

У місті Бахмут Донецької області було певне просування російських загарбників, але і українські воїни на певних ділянках мають успіхи.

Захисники України протистоять найпрофесійнішим збройним формування РФ, розповіла заступниця очільника Міноборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону. Чиновниця зазначила, що зараз йдуть активні бої за Бахмут, і оборона міста триває.

"За цей час, на жаль, з нашого боку є втрати. Разом із тим у ворога втрати значно вищі, і у ворога ми знищуємо найпрофесійніші його підрозділи, тобто підрозділи "Вагнера" (приватна військова компанія - Ред.), які кинуті на оточення Бахмута. Там відбуваються активні бої, у тому числі в місті. Певне просування ворога було. Водночас у нас теж є успіхи на певних ділянках…", - поділилася Маляр.

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Бої за Бахмут - зараз це варто знати

На сході України вже не один місяць тривають активні бої з росіянами, вороги намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Епіцентром бойових дій став Бахмут.

Захисники України під час оборони Бахмута знищили дуже багато супротивників. Варто зазначити, що загальні втрати росіян в Україні вже становлять 165 610 окупантів.

Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин поскаржився міністру оборони РФ Сергію Шойгу, що під містом наші воїни готуються до оточення його найманція.

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