Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився міністру оборони РФ Сергію Шойгу, що Збройні сили України готуються оточувати підрозділи його найманців навколо Бахмута Донецької області.
Як повідомляє прес-служба Пригожина, він написав відкритого листа Шойгу із закликом "не допустити оточення підрозділів "Вагнера" в Бахмуті".
У листі Пригожин вже традиційно перебільшує успіхи своїх найманців, заявляючи, що "Вагнер" нібито контролює "70% Бахмута" і продовжує штурм "до повного звільнення міста".
"За наявними даними, в кінці березня - на початку квітня противник планує почати широкомасштабний наступ і завдати флангових розсікаючих ударів з метою відрізати підрозділи ПВК "Вагнер" від основних сил ЗС РФ", - заявив Пригожин.
Він просить Шойгу "вжити заходів для недопущення" оточень його найманців, бо це нібито матиме "негативні наслідки для СВО". В окремому додатку Пригожин нібито розповів про замисел ЗСУ та ідеї щодо втручання у ці плани.
Бої за Бахмут
Жорсткі бої за Бахмут тривають з літа минулого року. Хоч окупанти і заявили про майже оточення міста, українські воїни тримають оборону.
Днями президент України Володимир Зеленський прокоментував захист Бахмута, наголосивши, що стосовно цього напрямку є чітка спільна позиція військового командування: посилювати цей напрямок, знищувати окупанта максимально. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що оборона Бахмуту є ключовою у стійкості всього фронту.
На оборону Бахмута кинули найбільш професійні українські сили. Як повідомляв NYT, російські війська наблизилися до оточення міста, а деякі українські підрозділи вийшли звідти. Однак нові штурмові сили ЗСУ пішли в контрнаступ та відтіснили загарбників.
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