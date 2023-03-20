Він закликає втрутитися, адже оточення найманців "матиме негативні наслідки для СВО".

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився міністру оборони РФ Сергію Шойгу, що Збройні сили України готуються оточувати підрозділи його найманців навколо Бахмута Донецької області.

Як повідомляє прес-служба Пригожина, він написав відкритого листа Шойгу із закликом "не допустити оточення підрозділів "Вагнера" в Бахмуті".

У листі Пригожин вже традиційно перебільшує успіхи своїх найманців, заявляючи, що "Вагнер" нібито контролює "70% Бахмута" і продовжує штурм "до повного звільнення міста".

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"За наявними даними, в кінці березня - на початку квітня противник планує почати широкомасштабний наступ і завдати флангових розсікаючих ударів з метою відрізати підрозділи ПВК "Вагнер" від основних сил ЗС РФ", - заявив Пригожин.

Він просить Шойгу "вжити заходів для недопущення" оточень його найманців, бо це нібито матиме "негативні наслідки для СВО". В окремому додатку Пригожин нібито розповів про замисел ЗСУ та ідеї щодо втручання у ці плани.

Бої за Бахмут

Жорсткі бої за Бахмут тривають з літа минулого року. Хоч окупанти і заявили про майже оточення міста, українські воїни тримають оборону.

Днями президент України Володимир Зеленський прокоментував захист Бахмута, наголосивши, що стосовно цього напрямку є чітка спільна позиція військового командування: посилювати цей напрямок, знищувати окупанта максимально. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що оборона Бахмуту є ключовою у стійкості всього фронту.

На оборону Бахмута кинули найбільш професійні українські сили. Як повідомляв NYT, російські війська наблизилися до оточення міста, а деякі українські підрозділи вийшли звідти. Однак нові штурмові сили ЗСУ пішли в контрнаступ та відтіснили загарбників.

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