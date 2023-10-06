Не виключено, що в Бахмуті могли залишитися цивільні люди, але їх одиниці.

Біля Бахмута ініціатива на боці Сил оборони, є обережне просування. Про це сказав прес-офіцер третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарафону.

"Наразі ініціатива на нашому боці, є обережне просування. Ворог дуже сильно пручається", - зазначив він.

За його словами, окупанти особливо активізувалися після звільнення Силами оборони населених пунктів поблизу Бахмута. Він наголосив, що відбуваються постійні атаки, збільшилась кількість ворожих авіаційних ударів, які "стали більш щільнішим", не кажучи вже про мінометні, артилерійські обстріли та застосування БПЛА. "Авіації стало більше. Але попри це ми не уступили ні одну із звільнених територій", – наголосив Бородін.

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За його словами, ворог став частіше застосовувати авіацію для ударів по звільнених населеним пунктах. Також зазначив, що окупанти кидають в бій дуже різні підрозділи з різною мотивацією, підготовкою, тобто "така собі солянка".

Бородін зазначає, що для ворога дуже важливо утримати населені пункти під Бахмутом, бо вони розуміють, що відступ з них призведе до втрати Бахмута. При цьому наголосив, що ті ресурси, які окупанти потратили на захоплення Бахмута, безпрецедентні і це свідчить про те, що місто для них "є ключовим".

Бородін не виключає, що в Бахмуті на сьогодні ще можуть залишатися цивільні люди. "Важко оцінити по цивільному населенню. Проте думаю, що їх там майже не залишилося, можливо одиниці десь переховуються в підвалах", - сказав він. За його словами, місто майже зруйноване. При цьому додав, що в місті подекуди ведуться бої. "В місті також ведуться бої. Проте це досить обережна тема", – зазначив він.

ЗСУ досягли успіху неподалік Андріївки під Бахмутом - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Генеральному штабі ЗСУ повідомили про успіхи українських військових неподалік нещодавно звільненої Андріївки, що під Бахмутом.

Українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Крім того, на Бахмутському напрямку українські воїни мали успіх східніше Андріївки Донецької області. На цьому ж напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі східніше Диліївки Донецької області.

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