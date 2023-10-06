Українські війська продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про успіхи українських військових неподалік нещодавно звільненої Андріївки, що під Бахмутом. Загалом впродовж доби відбулося 37 бойових зіткнень з ворогом.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Там ЗСУ знищують ворога, звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

Так, на Лиманському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі східніше Макіївки Луганської області, а на Шахтарському - в районах населених пунктів Золота Нива та Водяне Донецької області.

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Крім того, на Бахмутському напрямку українські воїни мали успіх східніше Андріївки Донецької області. На цьому ж напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі східніше Диліївки Донецької області.

За даними Генштабу, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці та закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас, на Авдіївському та Мар’їнському напрямках російські загарбники безуспішно намагалися вести штурм в районі Авдіїївки Донецької області. Також ворог здійснив 14 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому ж напрямку українські захисники продовжують стримувати загарбників в районі південно-східніше Роботиного Запорізької області, а на Херсонському - ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Війна в Україні: новини

Впродовж минулої доби авіація ЗСУ 12 разів вдарила по скупченням російських окупантів та їхньої техніки й 7 - по зенітно-ракетним комплексам ворога.

Крім того, українські ракетники знищили російські вузол зв’язку, зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, 9 артилерійських засобів, склад паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію та станцію РЕБ.

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