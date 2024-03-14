Водночас, ситуація на цій ділянці фронту є дуже напруженою і гарячою.

Російські загарбники не можуть просуватися на Бахмутському напрямку. Про це сказав очільник прес-служби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков в ефірі інформаційного марафону.

"Ранок добрий хоча би тим, що ворог не може просунутися на будь-яких напрямках Бахмутського відрізку фронту. Ми його стримуємо. Однак, як би там не було, ситуація залишається дуже напруженою і гарячою", - сказав Калашніков.

Він уточнив, що ворог атакує на декількох позиціях.

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"У напрямок Часового Яру - це Богданівка. Саме вона потерпає від постійних штурмів. Це Іванівське, яке прикриває трасу 0504 на Костянтинівку. Тут ворог також намагається нас постійно контратакувати, штурмувати. Не дає також спокою Кліщіївці та Андріївці. Тут продовжуємо спостерігати потужні спроби ворога вибити нас з позицій", - відзначив Калашніков.

Крім того, постійно вдень і вночі працює ворожа артилерія.

Також окупанти не шкодують фугасних авіаційних бомб, які скидаються з намаганням влучити в українські позиції.

"Але більше усього страждає просто забудівля, інфраструктура Часового Яру", - додав він.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан відзначив, що окупанти знизили темп наступу на Часів Яр, бо у них закінчуються резерви і тепер перекидаються свіжі десантно-штурмові підрозділи, активніше залучається авіація, аби авіабомбами руйнувати українські захисні позиції.

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