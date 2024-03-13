Українські бійці перебувають в активній обороні.

На Бахмутському напрямку тривають бої, деякі бойові позиції за добу можуть кілька разів переходити від ворога до Сил оборони і навпаки.

Про це сказав начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков в ефірі "Київ24". За його словами, бої на Бахмутському напрямку тривають постійно. "Досить динамічні бої, тобто деякі позиції можуть переходити з рук в руки буквально декілька разів за одну добу", - зазначив Калашніков. При цьому він додав, що не йдеться про кардинальні зміни щодо дислокації сил. "Це тактичні наші дії та тактичні успіхи на полі бою", -зазначив він.

Калашніков наголосив, що Сили оборони на Бахмутському напрямку перебувають в активній обороні. "Тобто одночасно як захищаємо позиції, так і робимо штурмові дії, вибиваємо ворога з тих позицій, на яких він перебуває", - пояснив він.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

За даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби, 12 квітня, на Бахмутському напрямку бої велись в районах східніше Часового Яру, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Там відбили 7 штурмів.

Водночас на Лиманському напрямку захисники стримали 7 атак ворога в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.

Досить гарячо було на Авдіївському та Новопавлівському напрямах, де росіяни здійснили по 26 атак. На Оріхівському напрямку ворог 12 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

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