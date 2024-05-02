Юнак встиг прослужити у правоохоронних органах лише рік.

На Одещині попрощалися з поліцейським Владиславом Углею, що загинув 30 квітня в Одесі через ракетний удар, завданий РФ.

"Лейтенант поліції зазнав смертельних поранень під час ворожого обстрілу Одеси. Йому був лише 21 рік", - наголосили у регіональному главку Національної поліції.

Йдеться, що Угля родом із маленького містечка Балта. У 2023 році хлопець закінчив Одеський державний університет внутрішніх справ та розпочав свій професійний шлях на посаді слідчого в Одеському районному управлінні поліції № 1. Він був єдиним сином у родині.

Відео дня

"Служив українському народові, захищав людей, розслідував злочини, збирав докази воєнного терору Російської Федерації на території Одеси. 30 квітня внаслідок чергової агресії російських військ слідчий загинув", - розповіли у поліції.

Сьогодні, 2 травня, відбулася церемонія прощання із Владиславом у його рідному містечку Балта.

"Він був моїм колегою всього рік. Не дивлячись на це, я одразу побачила його порядність, відкритість, людяність та професіоналізм, який має бути у справжнього поліцейського. Для колективу слідства він назавжди наш "Угольок", який ніколи не згасне в серцях", - говорить заступник начальника слідчого відділу ОРУП №1 підполковник поліції Алла Кальчева.

Вшанувати пам'ять і провести поліцейського до небесного строю зібралися не тільки рідні, колеги, керівництво поліції Одещини, місцева влада, а й чи не всі жителі Балти.

"Владислав назавжди залишиться в наших серцях чуйним, щирим, чудовим хлопцем, надійним другом і вірним українському народові поліцейським. Весь гарнізон Національної поліції схиляє голови в жалобі й висловлює щирі співчуття рідним і близьким Владислава", - йдеться у повідомленні.

Удар РФ по Одесі 1 травня

Нагадаємо, у ніч на 1 травня в Одесі пролунали вибухи. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що в результаті російської атаки загинули троє людей, ще троє поранені. Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш розповів, що окупанти атакували місто трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" - їх запустили по густонаселених районах. За його словами, ворог зараз обрав собі Одесу за ключову ціль для завдання ударів.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, ворог завдав удару по Одесі з території тимчасово окупованого Криму. Унаслідок влучання зазнали руйнувань та пошкоджень адміністративні та житлові будівлі, медичний та навчальний заклади. Серед таких будівель – місцеве Представництво українського омбудсмена.