Пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад та представництво омбудсмена.

В Одесі через ракетну атаку, якої місто зазнало у ніч на 1 травня, є поранені та вбиті, пошкоджено будинки, проводять контрдиверсійні заходи з пошуку можливих поплічників російських терористів.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, у ніч на 1 травня ворог завдав чергового удару по Одесі балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму. Унаслідок влучання зазнали руйнувань адміністративні та житлові будівлі, медичний та навчальний заклади.

"З ночі ведуться роботи щодо усунення наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється", - розповіли у ЗСУ. Також наголошується, що тривають контрдиверсійні заходи з пошуку та встановлення можливих поплічників російських терористів.

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Директор однієї з міських лікарень Денис Себов розповів журналістам, що в цей медичний заклад вночі доставлено 42-річного чоловіка, який отримав через ракетну атаку множинні поранення, перелам стегна, є підозра на інші травми, зокрема, - розрив селезінки. Наразі після оперативного втручання постраждалий у тяжкому стані у реанімації. Лікар додав, що в цьому ж закладі залишаються десять постраждалих внаслідок ракетного удару 29 квітня, серед них дві людини у вкрай тяжкому стані, стан ще двох пацієнтів вдалося стабілізувати, але вони все ще у відділенні інтенсивної терапії.

У прес-службі мерії розповіли, що через ракетні удари пошкоджено будівлі на території Приморського району міста - вибиті двері, вікна тощо. Сьогодні зранку почав працювати оперативний штаб на вулиці Канатній, де надають консультації щодо оформлення матеріальної допомоги на заміну вибитих вікон та дверей.

Серед пошкоджених будівель - приміщення, де знаходиться місцеве Представництво українського омбудсмена. На момент влучання у приміщенні не було ні працівників, ні заявників, тож ніхто не постраждав. Представництво омбудсмена поки працює у телефонному режимі, оскільки йде робота над ліквідацією наслідків обстрілу.

"Проте для того, щоб приймати відвідувачів і відновити роботу, нам потрібен час. Ми вже працюємо над ліквідацією всіх наслідків обстрілу. Нині до нашого Представництва (Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, - Ред.) можете звертатися телефоном +380973460828", - повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він додав, що це вже четверте Представництво, яке зазнало руйнувань через росіян. До цього таке траплялося у Харкові, Вінниці та Херсоні.

У Одеській ОВА наголосили, що у зв’язку з трагедією, що сталась через ракетні удари та призвела до загибелі людей, 2 травня у регіоні оголошено днем жалоби.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 травня в Одесі пролунали вибухи. Пізніше голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що в результаті атаки ворога загинули троє людей, ще троє поранені. Він також запевнив, що постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Фіксують ушкодження цивільної інфраструктури.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш розповів, ворог зараз обрав собі за ключову ціль Одесу. У ніч на 1 травня окупанти атакували місто трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" - їх запустили по густонаселених районах міста.

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