Євлаш зауважує, що ця атака спрямована на залякування та дестабілізацію обстановки.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш розповів, чим російські окупанти вдарили по Одесі. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо нічного обстрілу Одеси.

"Ворог зараз обрав собі за ключову ціль місто Одеса, як раніше він бив і продовжує бити, в тому числі, по Харкову. Зараз він атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" густонаселені райони міста Одеса, внаслідок чого загинули та постраждали люди", - зауважив Євлаш і додав, що ця атака спрямована на залякування та дестабілізацію обстановки.

Речник зауважив, що балістику збити дуже складно. Він наголосив, що Україні для цього потрібно більше комплексів Patriot. За словами Євлаша, коли нові "Петріоти" з’являться, українці дізнаються про це зі зведень.

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Також на запитання щодо ситуації в морі, речник зауважив, що наразі в акваторії Чорного та Азовського морів значно знизилася активність ворожої авіації.

Крім того, щодо нічного спалаху в небі над Україною, і що начебто це був метеорит, Євлаш зауважив, що наразі Повітряні сили очікують на інформацію щодо цього.

Удар по Одесі - останні дані

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня російські окупанти обстріляли Одесу, унаслідок чого загинуло п'ятеро людей та собака. Поранення отримали 32 людини, зокрема двоє дітей та вагітна жінка.

Уночі сьогодні, 1 травня, ворог вдарив по Одесі балістичними ракетами. Повідомлялося про загибель трьох людей, ще троє зазнали поранень. Унаслідок удару було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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